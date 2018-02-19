Karadeniz’in çalışkan kadınları

Doğu Karadeniz’de çalışkanlıklarıyla bilinen kadınlar, zorlu tabiat şartlarına rağmen çalışma azimleri dikkat çekiyor.

Hayatın zorluklarını aşmak ve evlerinin geçimini temin etmek için yılın 4 mevsimi her gün bağ, bahçe ve tarlada mesai yapan Karadenizli kadınlar, çalışkanlıklarıyla dikkati çekiyor. Şarku’l Avsat Türkçe’nin haberine göre, Trabzon’da da Düzköy ilçesine bağlı yaklaşık bin rakımlı Çayırbağı Mahallesi’ndeki kadınlar, bölgenin zorlu koşullarına, dik yamaçlarına aldırış etmeden çalışıyor. Günün ilk saatleriyle çalışmaya başlayan Karadenizli kadınlar, bir taraftan ev işleri yaparken diğer taraftan da bağ, bahçe ve tarla işlerini ihmal etmiyor. Çocuklarıyla da yakından ilgilenen kadınlar, sabah erkenden kalkıyor, odun kesiyor, sobasını yakıyor ve okula gidecek çocuklarına hazırlık yapıyor. Daha gün ağarmadan yemeğini de pişirmiş olan kadınlar, çocuklarını okula gönderdikten sonra ise hayvanları sağarak araziye gidiyor. Arazide her dönem farklı işlerle uğraşan kadınlar, çayır kesiyor, lahana, patates dikiyor, mısır, fasulye ekiyor ve sırtında gübre ve onlarca yük taşıyor. Yorucu olmasına rağmen bu iş temposuna alışan kadınlar, evin alışveriş ihtiyacını da kendileri karşılıyor.

Zor ama mutluyum

Karadenizli kadınlardan 3 çocuk annesi Emine Şahin, Karadeniz’de kadın olmanın zorluğunu dile getirerek, ev dışında tarla, bahçe gibi birçok işle uğraştıklarını söyledi. Bağ ve bahçede çalışırken küçük kızını da sürekli yanına aldığını belirten Şahin, “Anneliğin zorluğu da var. Üç çocuk bakmak, dışarıdaki işi yapmak çok zor ama mutluyum. Çocuklarımla olduğum her an mutlu oluyorum. Onları bakıp büyütmek, onlara hizmet etmek çok güzel bir şey.” diye konuştu. Şengül Civelek de Karadeniz’de yaşamaktan mutlu olduğunu vurgulayarak, “Çalışma açısından biraz zorlansak da alışkınız, yapıyoruz. Tarla, bahçe, ineklerimiz, çayırlarımız var. Çocukla zor oluyor ama o da sürekli yanımda. Biz nereye gidiyorsak, çocuklarımız da bizimle geliyor.” dedi.

Çocuğumu arkama alıyorum, tarla kazıyorum

Özlem Şahin de 1,5 yaşında bir oğlu olduğunu belirterek, “Çocuğum yağmur olsun, güneş olsun hep yanımda. Çocuğumu arkama alıyorum, patates, tarla kazıyorum. Uykusu gelince de onu sepetin içine koyup orada uyutuyorum. Bütün işlerimde çocuğum yanımda.” diye konuştu. Çalışmaya alışkın olduklarına işaret eden Şahin, “Çalışmaya alıştığımız için bize zor gelmiyor. Hem çalışıyoruz hem de çocuklarla da zaman geçirmiş oluyoruz.” dedi.