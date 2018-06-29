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Karadeniz’in derdi bitmiyor

29 Haziran 2018, Cuma 23:38
Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi çalışmaları sırasında patlayıcı kullanıldığı iddia edildi.

Millî Park sınırları içerisinde olan bölgede,  kullanılan patlayıcıların hem tabiatı hem hayatı etkilediği öne sürüldü. Cumhuriyet’te yer alan habere göre Bölge Kaçkar Dağları Millî Parkı sınırları içerisinde yer alıyor ve bu bölgede patlayıcı kullanmak kesinlikle yasak. Sadece yol yapımında tabiata en az zarar veren ekskavatör (kazı makinesi) kullanılmasına izin veriliyor. Bölge sakinleri patlayıcı sesinin evlerinden duyulduğuna dikkat çekerken Yeşil Yol dâvâsı avukatı İbrahim Demirci yetkililerin patlayıcı kullanıldığını doğruladığını söyledi. Demirci, “Dağlarını, yaylalarını, millî park alanlarını dinamitle havaya uçuran bir idarî yapıyla karşı karşıyayız. Ne yayladaki insanların ve hayvanların can güvenliği dert ediliyor ne de doğa. Tek kaygıları beton ve para” dedi.

‘Yasak’

İsmini vermek istemeyen bir bölge sakini, “Yol çalışması sırasında büyük bir kaya çıkmış. Yola devam edemiyorlar, o yüzden dinamit atıyorlar. Evler sarsılıyor. Bir haftadır 4 kere falan attılar. Geçen salı günü de en şiddetlisi atıldı” diye konuştu. Yeşil Yol projesi çalışmaları 1 Haziran’da tekrar başlamıştı. Proje güzergâhı olan Samistal-Yukarı Kavron-Aşağı Kavron-Ayder yaylaları, Rize Çamlıhemşin, Kaçkar Dağları Millî Parkı sınırları içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda da 1. derece doğal sit alanı ve mera vasfında. Bu bölgede patlatma yöntemiyle çalışma yapmak yasak.

Etiketler: karadeniz, yeşil yol projesi
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