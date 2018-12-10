Karadenizli balıkçıların yüzü çinekopla güldü

Batı Karadeniz'de avlanan bol miktarda çinekop, balıkçıların yüzünü güldürdü.

Batı Karadeniz'de avlanan bol miktarda çinekop, balıkçıların yüzünü güldürdü. Alaplı balıkçı barınağından denize açılan balıkçılar, avladıkları bol miktarda çinekopla limanı döndü. Tezgahlarda kilogramı 25 liraya alıcı bulan çinekop, vatandaşların en çok tercih ettiği balık türü arasında yer aldı. Balıkçı Tuncay Yazgan, Karadeniz'de palamut sezonunun sona erdiğini, şu anda en çok çinekop ve sarıkanat avlandığını söyledi. Bu sezon Karadeniz'den bol miktarda balık avlandığını ifade eden Yazgan, "Palamut sezonunun sona ermesiyle çinekop bol miktarda avlanıyor. Şu anda Batı Karadeniz'den çinekop, istavrit ve hamsi çıkıyor. Tezgahlarda bol miktarda çinekop ve hamsi satılıyor." diye konuştu. AA

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