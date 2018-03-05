Karaköy vapur iskelesini karaya bağlayan baba koptu

Karaköy vapur iskelesinin bağlı olduğu baba koptu. Vapur seferleri 06:20'den itibaren yapılamıyor. İBB Şehir Hatları, ardarda üç seferle ilgili iptal duyurusu yaptı.

Karaköy vapur iskelesini karaya bağlayan 'baba'nın kopması nedeniyle Karaköy - Kadıköy ve Kadıköy - Karaköy vapur seferlerinde saat sabah 06:20'den itibaren 3 sefer gerçekleşemedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından twitterdan yapılan açıklamada, 06:20 Karaköy - Kadıköy, 06:50 Kadıköy - Karaköy ve 07:20 Karaköy - Kadıköy seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Okunma Sayısı: 227

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.