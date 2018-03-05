Karaköy vapur iskelesini karaya bağlayan baba koptu

Karaköy vapur iskelesinin bağlı olduğu baba koptu. Vapur seferleri 06:20'den itibaren yapılamıyor. İBB Şehir Hatları, ardarda üç seferle ilgili iptal duyurusu yaptı.
Karaköy vapur iskelesini karaya bağlayan 'baba'nın kopması nedeniyle Karaköy - Kadıköy ve Kadıköy - Karaköy vapur seferlerinde saat sabah 06:20'den itibaren 3 sefer gerçekleşemedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından twitterdan yapılan açıklamada, 06:20 Karaköy - Kadıköy, 06:50 Kadıköy - Karaköy ve 07:20 Karaköy - Kadıköy seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.