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28 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Karamollaoğlu: Özelleştirme gelirinin 3.5 katını faiz lobisine ödediler

28 Mart 2018, Çarşamba 22:06
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda hükümete sert sözlerle yüklendi.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Özelleştirme İdaresi'nin rakamlarıyla 15 sene içerisinde satılan varlıklara değindi.

"Bunlar benim rakamlarım değil Özelleştirme İdaresi'nin kendi rakamları. Bakın, 2003-2018 yılları arasında yani AK Parti'nin iktidar olduğu 15 yıllık dönemde neler satılmış" mesajını paylaşan Karamollaoğlu, şunları yazdı:

'Ne buldularsa satmışar'

"Ne buldularsa satmışlar. Bu satılanların içinde TÜPRAŞ, PETKİM, TELEKOM gibi Türkiye'nin en karlı ve stratejik kuruluşları var. 100 yılda yaptıklarımızı 15 senede sattılar. Ne kadara mı sattılar? 60 milyar dolara. Peki… Bu 15 yılda faiz lobisine ne kadar faiz ödediler?  216 milyar dolar! Yani tamı tamına özelleştirmeden elde edilen gelirin 3.5 katı faiz lobisine ödediler."

Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satışıyla ilgili yorumlarını da paylaşan Karamollaoğlu, "Bu satışın gerekçesi nedir? Bu ticari bir operasyon mudur yoksa siyasi bir operasyon mu?" sorusunu sordu ve ekledi:

"Bu büyük alımın bir kamu bankasından sağlanacak kredi ile gerçekleştirileceği doğru mudur? Bu iddiaların detayına çok fazla girmek istemiyorum. Bekleyip göreceğiz. Ama kesin olan bir şey var ki bu satış; zaten sorunlu olan basın özgürlüğü konusundaki kaygı ve endişeleri daha da artırmıştır. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında Türkiye, basın özgürlüğü sıralamasında 99'uncu sıradaydı. 2017 yılına gelindiğinde 155'inci sıraya geriledi. 2018'de, bu satışla birlikte şüphesiz ki bu sıralama çok daha kötüleşecektir."

'Kimse ümidini kaybetmesin'

Satışın AKP'nin 'seçim yatırımı' olduğunu savunan Karamollaoğlu, şunları yazdı:

"Eğer bu satış iddia edildiği gibi, iktidarın talimat ve baskısıyla gerçekleştiyse bize göre bunun tek bir anlamı vardır: "AKP 2019 seçimleri öncesi en büyük yatırımını yapmış demektir!' Ama kimse bu tabloya bakarak ümidini kaybetmesin. Karamsarlığa düşmesin. Dünün her şeye hâkim iktidarlarının bugün esameleri dahi okunmamaktadır. Güç sahipleri istedikleri kadar televizyonlara, gazetelere ambargo koysunlar. Kalplere ambargo koyamayacaklardır. Medya padişahınsa, sosyal medya bizimdir! Hakikat, baskı ve ambargo ile gizlenemez."

Sputnik Türkiye

Etiketler: AKP, Temel Karamollaoğlu, Şeker fabrikaları
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