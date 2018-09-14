Karanfilköy, kentsel dönüşüm alanı oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Beşiktaş Akatlar Mahallesi Karanfilköy mevkiinin, kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesine karar verdi.

Karanfilköy ile ilgili olarak hazırlanan kentsel dönüşüm planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda ele alındı. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından hazırlanarak gündeme sunulan plan raporunda, “Karanfilköy mevkisinde bulunan alanın zemin yönünden yerleşime uygun olması, alan için afet riskini ortadan kaldırmamaktadır. 1940’lı yıllarda İstanbul’a başlayan yoğun göç sonucunda işgalli yapılaşma başlamıştır.” ifadeleri kullanıldı. Bu alanda bulunan yapıların 1999 depreminden önce inşa edilmiş ve yürürlükte bulunan yapı denetimi yönetmelik şartlarını sağlamadığı belirtilen raporda, şunlar kaydedildi: “Yapıların malzeme ve yapım kalitesi açısından iyi durumda olmadığı görülmektedir. Var olan yapı stokunun yenilenmesi için dönüşümün erçekleşmesi gerektiğinden; 5393 sayılı Kanun’un 73. maddesine göre ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’ ilân edilmesi, her türlü plan, proje, tasarım benzeri çalışmaların ve uygulamaların yapılması ve yapılacak her türlü işlemlerin Müdürlüğümüzce yürütülmesi uygun görülmüştür.”