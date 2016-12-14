Karda mahsur kalan hasta kurtarıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yoğun kar nedeniyle mahsur kalan hasta, belediye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Dikmen Mahallesi'nde sabaha karşı rahatsızlanan 90 yaşındaki Ali Polçumcu'nun ailesi, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Yoğun kar yağışı dolayısıyla kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreyi bulduğu bölgeye ulaşmakta güçlük çeken sağlık ekipleri, Hendek Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Kar küreme araçlarının kapanan yolları açmasıyla eve ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, hastaya ilk müdahaleyi burada yaptı. Vatandaşların da yardımıyla ambulansa taşınan Polçumcu, Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Polçumcu'nun ciğerlerinin su topladığı öğrenildi. AA

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