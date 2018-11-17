Karda mahsur kaldılar

Manisa’nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı dolayısıyla dağda mahsur kalan 5 çoban ve 300 küçükbaş hayvan, belediye arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Hayvanları otlatmak için yaz aylarından bu yana bin 500 metre rakımlı Büyük Yayla mevkiinde bulunan çobanlar, dün gece şiddetlenen kar yağışı sonrası 300 hayvandan oluşan sürülerini ilçe merkezine götürmek istedi. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ve dondurucu soğuğun görüldüğü bölgede hayvanların yürüyerek ilçeye ulaşmasının mümkün olmaması üzerine bölgeye kamyon çağrıldı. Kamyonların kapanan yolda ilerleyememesi üzerine Demirci Belediyesi Arama Kurtarma Timi’nden yardım istendi. Belediye ekiplerinin kapanan yolları açması sonrası bölgeye gönderilen 2 kamyonla yaklaşık 300 hayvanın tahliyesi gerçekleştirildi. Donma tehlikesi geçiren bazı hayvanlar iş makinesiyle kamyona yüklendi, yeni doğan kuzular da battaniyelere sarıldı. Çobanlardan Bilal Varol, köye dönmek için dün gece hazırlık yaptıklarını, ancak sabah yoğun kar yağışı dolayısıyla sürüyü güdemediklerini ifade etti. AA

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