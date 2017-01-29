Karda yiyecek bulamayan hayvanlar için harekete geçtiler

Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi gençlik liderleri, kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına sakatat ve kuşlara da buğday bıraktı.

Bu yıl çok fazla kar yağması nedeniyle Muş Ovası ve dağlar tamamen kar örtüsü ile kaplandı. Hayvanların yiyecek bulma olasılığı zorlaştı. Harekete geçen Gençlik Merkezi Gençlik liderleri kasaplardan topladıkları et ve satın aldıkları, buğday, arpa gibi yemleri şehir merkezi ve kırsalın belirli yerlerine bıraktılar. Gençlik liderlerinden Rıdvan Taşdemir, düzenledikleri 'sokak hayvanlarını unutmuyoruz' projesi kapsamında kedi ve köpekler için kasaplardan sakatat, kuşlar için buğday. arpa ve fırınlardan bayat ekmek topladıklarını belirterek, "Toplanan bu yiyecekleri kış şartlarında aç kalan hayvanların karınlarını doyurmak için şehir merkezindeki belirli noktalara bıraktık. Amacımız yiyecek bulamayan hayvanlara yardımeli uzatmak ve farkındalık yaratmak" diye konuştu

Gençlik Merkezi Müdürü Murat Karataş ise, "Liderlerimiz ve gönüllüler ile birlikte sokak hayvanlarının yaşadıkları bu zor günlerde onların yanında olmak istedik. Bu etkinliğimizi sık sık yapacağımz" dedi.