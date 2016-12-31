Kardeşler arasındaki ekmek tartışması cinayetle sonuçlandı

Adana'da bir fırıncı, kendisinden ekmek almadığı gerekçesiyle tartıştığı ağabeyi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Merkez Yüreğir ilçesi Camili Mahallesi'nde ekmek fırını işleten Şığletif Demirkapı (49), iddiaya göre ağabeyi Mahmut Demirkapı'ya (51), kendisinden neden emek almadığını sordu. Ağabeyinin, "Sen ekmeği güzel pişiremiyorsun" demesinin ardından iki kardeş tartıştı. Tartışmanın ardından evine giden Mahmut Demirkapı, buradan aldığı pompalı tüfekle kardeşinin iş yerine ateş ederek kaçtı. Kasığına isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Şığletif Demirkapı, ambulansla kaldırıldığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Polis ekipleri, olay yerinden kamyonetle kaçtığı belirlenen Mahmut Demirkapı'yı yakalamak için çalışma başlattı. AA

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