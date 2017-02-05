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5 ŞUBAT 2017 PAZAR - YIL: 47

Karlı yollar 'hedik' ile aşılıyor

05 Şubat 2017, Pazar 18:45
​Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, karda batmama özelliğiyle vatandaşların yaygın olarak kullandığı ve kar ayakkabısı olarak bilinen "hedik", köylülerin kar üzerinde daha rahat hareket edebilmesini sağlıyor.

İlçenin kar yağışının fazla olduğu köylerinde yolları sürekli ulaşıma kapanan vatandaşlar, kar üzerinde batmadan yürüyebilmek için dıştan ayakkabı altına kenetlenen hedikle rahatlıkla yol alabiliyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı ilçenin Ünlüce köyünde yaşayan vatandaşlar da geniş, esneme özelliğine sahip ağaç dalları, plastik hortumlar ve metal tellerle tasarladığı "hedik" ile gitmek istedikleri yerlere rahatlıkla ulaşıyor.

Kışın zorlu geçtiği köydeki vatandaşlar, hedikleri daha çok köyün dışındaki ahırlarda baktıkları hayvanlara ulaşmak için kullanıyor.

"Hedikler, kışın vazgeçilmez bir aracıdır"

Vatandaşlardan Burhan Yalçın da köylülerin yoğun kar yağışına bağlı yaşadıkları zorluklardan dolayı kendilerine kar ayakkabısı yaptığını söyledi.

Köy sakinlerinin en çok hayvanlarına bakarken hedikleri kullandıklarını aktaran Yalçın, şöyle konuştu:

"Ahırlar köyün dışında yapılmış. Köylüler kara batmamak için bunlarla gidiyor. Eskiden köylerde ziyaretlere, taziyelere, başka bir köye gittiklerinde hedik kullanırlardı. Hedikler ağaçlar ve plastik hortumlardan yapılıyor. İçinde kullanılan teller de üzerine kar durmayacak olanlardan seçiliyor. Karda batmadan yürümeyi sağlıyor. Köylü, kar yağdığında ahır yolundaki karları hediklerle basarak sertleştiriyor. Hedikler kışın vazgeçilmez bir aracıdır. Hemen her evde 1-2 tane bulunuyor. Köyde yaşamı kolaylaştırıyor."

AA

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