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22 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Kars'ta kaybolan 6 yaşındaki çocuk bulundu

22 Eylül 2018, Cumartesi 18:30
Kars'ın Digor ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki erkek çocuğu, bir başka köyde bulunarak ailesine teslim edildi.

Kars'ın Digor ilçesinin Düzgeçit köyünde oturan Erdoğan Somarlar, öğle saatlerinde bir yakını ile köydeki tarlaya geldi. Çocuğun yakını, Somarlar'a tarlanın yakınlarına geldiklerinde kendisini burada beklemesini söyleyip tarlaya gitti.

Çocuğu bıraktığı yerde bulamayan akrabası, durumu köylülere ve jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine köye gelen jandarma ekiplerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri ve köylülerce bölgede arama çalışması başlatıldı. 

Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda kayıp çocuk, komşu Çatak köyünde bulundu. Erdoğan Somarlar ailesine teslim edildi.

Kars Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocuğun bulunması için ekipler seferber oldu. Bölgeye UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çocuk sağ salim bulunarak ailesine teslim edildi." dedi.

AA

Etiketler: Kars, Digor, çocuk, tarla
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