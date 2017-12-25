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25 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Kars'ta korkutan kaza: 7 asker yaralı!

25 Aralık 2017, Pazartesi 18:30
Kars'ta tır ile çarpışan askeri araçtaki 1'i astsubay 7 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mikail Şahin'in kullandığı 36 FA 734 plakalı hafif ticari askeri araç, Kars-Ardahan Karayolu'nun 2'nci kilometresinde, ana yoldan tali yola girdiği belirtilen İhsan Saklıca idaresindeki 25 AJ 987 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada, askeri araç sürücü Şahin'in yanı sıra araçtaki 2 uzman çavuş ile 4 er yaralandı.

İlk müdahaleleri Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 acil servis görevlilerince yapılan askerlerden 3'ü Harakani Devlet Hastanesine, 4'ü de Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptıkları öğrenilen askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

AA

Etiketler: kars, asker, kaza
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