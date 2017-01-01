Kartal'da şüpheli otomobil alarmı

Kartal'ta bomba olduğu düşünülen terk edilmiş araçta yapılan incelemede ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

İstanbul Kartal'da terk edilmiş haldeki otomobil polisi alarma geçirirken bomba imha uzmanlarının araştırması sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Kartal Kadıköy İstikameti yan yol üzerinde saat 19.00'da terk edilmiş otomobil bulunduğu ihbarı üzerine polis alarma geçti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis yan yolu trafiğe kapatırken bomba imha uzmanları 41 UB 730 plakalı otomobilde inceleme yaptı. İnceleme sonucunda otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Polis, otomobilin çalıntı olabileceği şüphesi üzerinde duruyor. Otomobil, çekiciyle emniyete götürülüyor. DHA

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