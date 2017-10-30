Kartalkaya'ya sezonun ilk karı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da sezonun ilk karı gözlemlendi.

Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağı'nda yer alan merkezde dün akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından kar yağışı gözlemlendi.

Geceden itibaren etkili olan yağışın aralıklarla devam ettiği Kartalkaya'da, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 5 santimetreye ulaştı.

Kayak merkezindeki bir otelin genel müdürü Halit Ergül, yaptığı açıklamada, hazırlıklara başladıklarını belirterek, "Bu yıl kar erken yağdı. Biz de gerek otelde gerekse pistlerde hazırlıklarımızı hızlı bir şekilde yapmaya başladık." diye konuştu.

İyi bir sezonun geçmesini beklediklerini ifade eden Ergül, bu yıl kayak sezonunu erken açabileceklerini kaydetti.