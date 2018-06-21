Kartpostallık görüntü

“Batı Karadeniz’in İncisi” olarak bilinen Düzce’nin Akçakoca ilçesinde gün batımı güzel görüntüler gözlemlendi.

Bölgenin önemli turistik alanlarının başında gelen ve “Batı Karadeniz’in incisi” olarak adlandırılan Akçakoca’da gün batımındaki kıyı balıkçılarının telâşları renkli görüntülere sahne oldu. Objektiflere yansıyan görüntülerde eşsiz manzaralar yer alırken, bir balıkçının güneş ile bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu. *** Tıklayınız: 'Gelenler mutlaka bir daha gelmek istiyor' Kartpostallık bir manzara: Tefekkürlük Ağrı Dağı... AA

Okunma Sayısı: 91

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.