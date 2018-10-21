Sonbaharın gözlemlenmeye başladığı Artvin'in Borçka ilçesinde yer alan ve tabiat tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Karagöl'de kartpostallık görüntüler ziyaretçilerini bekliyor.

İmanı kemale erdiren sır: Tefekkür

Gümüşhane'de sonbahar...

İlçe merkezine 27 kilometre mesafedeki Karagöl, yöredeki diğer bazı göller gibi heyelan sonucu küçük bir derenin önünün toprak kütlesi kapanması sonucu oluştu.

Çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz tabiatıyla fotoğraf ve tabiat tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Karagöl'de, yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göle yansımasıyla ziyaretçiler kartpostallık görüntülere şahit oluyor.

Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili'ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharda ayrı bir güzel...

Tabiatı ve sonbahardaki renk cümbüşüyle görenleri tefekküre sevk eden Karagöl, sıcak ve açık havayı fırsat bilen ziyaretçilerini sonbaharda da ağırlamaya başladı.

Artvin ve çevre illerden çok sayıda tabiatsever ve fotoğrafçı, Karagöl'de sonbaharda gözlemlenen güzellikleri görmek ve fotoğraflamak için göle yoğun ilgi gösteriyor.

Eşi ile İstanbul'dan gelen Erdem Kaynak, yaptığı açıklamada, tavsiye üzerine geldikleri Karagöl'den büyük keyif aldıklarını söyledi.

Yeni evli olduklarını ve tatil için Doğu Karadeniz'i tercih ettiklerini anlatan Kaynak, "Burada evlenecek çiftlerin de özellikle fotoğraf çekimi için geldiklerini gördük. Bunun için de çok uygun bir doğal yapı var. Yaz döneminde gelmenin daha da güzel olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Gelin ve damat adaylarının ilk adresi

Evlenecek çiftlerin her mevsim tercih ettiği Karagöl, sonbahardaki farklı ortamıyla da vazgeçilmezliğini sürdürüyor.

Artvin ve çevresindeki illerden düğün fotoğrafı çektirmek için gelen çok sayıda gelin ve damat, göl çevresinde farklı açı ve manzaralarda fotoğraf çektiriyor.

Hayri Yamak, bir ay sonra evleneceği nişanlısı Şeyma Kahya ile düğün fotoğraflarını çektirmek için Karagöl'e geldiklerini belirtti.

Her rengin gözlemlendiği göldeki muhteşem manzaradan yararlanmak istediklerine dikkati çeken Yamak, "Karagöl'ün özellikle bugünlerde daha farklı bir güzelliği oluyor. Düğünümüz bir ay sonra olmasına rağmen bu eşsiz manzarayı kaybetmemek için erken davrandık." dedi.

Şeyma Kahya da kendileri gibi fotoğraf çektirmek için gelen gelin damat adayları olduğuna işaret ederek, "Sonbaharda renkler olağanüstü. O yüzden bugünü özellikle tercih ettik. Erken davrandık ama çok memnunuz." ifadelerini kullandı.