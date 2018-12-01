Karz-ı hasen için dernek kuruldu

İslam İktisadî Araştırma ve Uygulama Derneği (İKSAR) faaliyetlerine başladı.

Sakarya’da bir grup akademisyen tarafından kurulan dernek, İslâm iktisadında yer alan teorik bilgilerin hayata geçirilmesini hedefliyor. İKSAR’ın en temel faaliyetini karz-ı hasene dayalı İslâmî mikrofinans programı oluşturuyor. Dernek bu kapsamda düşük gelir grubundaki insanlara gelir getirici bir faaliyette kullanmak için ihtiyaç duydukları sermayeyi herhangi bir fazlalık almadan karz-ı hasen yoluyla temin ediyor.

İKSAR’dan ilk karz-ı hasen alan Suriyeli Ahmed Kalaji oldu. Ailesine helâl rızık temini için çöpten karton toplayarak çalışmakta olan Ahmet Kalaji, bir kamyonu olsa daha fazla karton toplayabileceğini fark ederek İKSAR kurucularından yardım talep etti. Böylece ilk karz-ı hasen verilmiş oldu. İKSAR İslâmî mikrofinans programını hayata geçirmenin yanında, İslâm iktisadının finans dışındaki alanlarıyla ilgili projeler, uygulamalar geliştirmeyi de hedefliyor. İslâm iktisadının yaşanmasına, içselleştirilmesine yönelik faaliyetlerin artması ve başka kurumlara da örnek teşkil etmesi derneğin amaçları arasında yer alıyor.

Ankara - Zübeyir Ergenekon