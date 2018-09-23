Kastamonu'da 8 ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Köklüdere köyünde çıkan yangında 8 ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Köklüdere köyünde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki evlere sıçradı. Yangında ilk belirlemelere göre 8 ev kullanılamaz hale geldi. Yangına, köylüler, Araç Belediyesi itfaiyesi ve Araç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, su tankeri, itfaiye aracı ve arazözlerle müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. AA

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