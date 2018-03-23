Katipoğlu Fırın yeni şube açtı

1990 yılından bu yana İstanbul Beylikdüzü’nde hizmet veren Katipoğlu Fırın yeni bir şube daha açtı.

Gürpınar’da açılan yeni şubesinde ekmeğin yanı sıra, her türlü unlu mamüller üreten Katipoğlu Fırın, yöresel ürünler de satıyor. Dededen fırıncı olduklarını ifade eden Katipoğlu Fırın yetkilisi Oğuzhan Çakır, “Ailemiz 1990’dan önce de İzmit’de fırıncılık yapmış. 1990’dan sonra Beylikdüzü’nde fırın işletiyoruz. Şimdi de hızla gelişen Gürpınar’da yeni bir fırın açtık. Gıda maddesi üretmek dikkat istiyor. İmal ettiğimiz gıda ürünlerinde en iyi unu ve malzemeleri kullanıyoruz. Bu konuda iddialıyız” dedi. Açılışa özel fiyatlarla müşterilerine hizmet veren Katipoğlu Fırın, şehit ve gazilerin ailelerine ücretsiz ürün veriyor. Katipoğlu Fırın, Beylikdüzü Gürpınar, Serinpınar Caddesi 49 numarada hizmet veriyor. Haber Merkezi

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