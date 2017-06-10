Kato'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Kato bölgesinde devam eden operasyon kapsamında, dün İHA tarafından operasyon birliklerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak Kato bölgesinde devam eden Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu kapsamında, dün İHA tarafından operasyon birliklerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e ulaşırken bir terörist de teslim oldu. AA

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