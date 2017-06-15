Kato Dağı’nda ezan

Terör örgütü PKK’yla mücadeleye devam eden Mehmetçik, Kato Dağı’nda bir askerin okuduğu akşam ezanıyla birlikte iftar yaptı.

Şırnak Beytüşşebap ilçesi İncebel dağları Kato bölgesinde 56 gündür devam eden ‘Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın’ Operasyonu’nu devam ediyor. Bölgede görev yapan bir askerlerin birinin iftar saatinde Kato’nun zirvesinde akşam ezanı okuduğu sırada çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Askerin akşam ezanını okumasının ardından Kato bölgesinde görev yapan askerlerin oruçlarını attığı belirtildi.

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