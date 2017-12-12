Kayak Milli Takımı seçmelerinde kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı

Türkiye Kayak Federasyonu'nun Erzurum Palandöken'de düzenlediği milli takım seçmelerinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 5 sporcu gözaltına alındı.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından yapılan Milli Takım seçmelerinde, yarış sırasında bir sporcunun kasıtlı olarak başka bir sporcuyu engellediği iddiası üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. DHA'nın haberine göre sporcular birbirlerine kayaklar ve batonlarla vurdu, bıçak çekti. Tarafları, olay yerine gelen polis ve diğer sporcular güçlükle ayırdı. Kavgada yaralanan bir sporcu ve antrenör hastanede tedaviye alındı. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Polisin 5 sporcuyu gözaltına aldığı olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

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