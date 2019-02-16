Kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi AKUT ekibi kurtardı

Afyonkarahisar'da sarp kayalıklarda 5 gündür mahsur olan 2 keçi, 5 saat süren operasyonla kurtarıldı.
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Afyonkarahisar gönüllüleri, Başmakçı ilçesindeki kayalıklarda 5 gün mahsur kalan 2 keçiyi, 5 saatlik operasyonla kurtardı.
İlçeye bağlı Akpınar köyünde taş ocakları mevkisinde, Vedat Tıknaz'a ait 2 keçi, 40 metre yükseklikteki sarp kayalıklarda mahsur kaldı. 5 gün boyunca keçilerinin kayalıklardan kurtulmasını bekleyen Tıknaz, hayvanların açlık ve susuzluktan bitkin düştüğünü düşünerek AKUT'tan yardım istedi. Tıknaz'ın yardım çağrısıyla harekete geçen 4 kişilik AKUT ekibi, bölgeye giderek kurtarma operasyonuna başladı.
Operasyona Başmakçı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de destek verdi. Halatlarla mahsur kalan keçilere ulaşan AKUT gönüllüleri, 5 saat süren operasyonla keçileri kayalıklardan indirdi.
Başarılı bir şekilde kayalıklardan kurtarılan keçilerine kavuşan Tıknaz, AKUT gönüllülerine teşekkür etti.
Öte yandan kurtarılan keçilerden birinin de gebe olduğu belirtildi.
AA