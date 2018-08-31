"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Kayınbabasını omuzlarında taşıdı...

31 Ağustos 2018, Cuma 22:42
Trabzon'da, Hac ibadetinin ardından kutsal topraklardan dönen hacılar ile yakınlarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Hac vazifesini yerine getiren 340 kişi, Medine'den hacı olarak geldikleri Trabzon Havalimanı'nda müftülük görevlileri tarafından güllerle karşılandı.

Havalimanından çıkan hacılar, yakınlarına kavuşmaları sırasında gözyaşı döktü, kucaklaşarak hasret giderdi.

Trabzon İl Müftü Yardımcısı Hadi Keskin, yaptığı açıklamada, müftülük olarak hacı adaylarını Trabzon'dan dualarla uğurladıklarını, şimdi de hacıları karşılamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Keskin, "Kafile olarak küçük gruplar olarak giden hacılarımız oldu ama direkt Trabzon'dan kutsal topraklara giden birinci ve ikinci kafilemiz aynı uçakta geldi. Toplam 340 hacımız var. Onlara hizmet etmek üzere 14 görevlimiz ve kafile başkanlarımız ile din görevlilerimizde yer aldı. Coşkuyla karşıladık. Allah gitmeyenlere de nasip eylesin." diye konuştu.

"Ülkemize dua eden insanlara rastladık"

Hac ibadetini yerine getiren Müstekim Kaba, farklı renk ve ülkelerden bütün insanların Türkiye için dua ettiğini belirtti.

İlk kez hacca gittiğini anlatan Kaba, "Rabbim giden kardeşlerimize tekrarını, gitmeyenlere ise gidebilmeyi nasip eylesin. Allah'a şükür dört dörtlük bir hac yaptık. Allah, herkesin haccını kabul eylesin. Her renkten ve ülkeden insanlar omuz omuza ibadet ediyorlar. Ve ülkemize dua ediyorlar. Biz, buna şahit olduk. Ülkemize samimi bir şekilde dua eden insanlara rastladık. Türkiye dediğin zaman adamların gözlerinden yaşlar akıyor." diye konuştu.

Kayınbabasını omuzlarında taşıdı

Kayınbabası Ali Kol'u havaalanından omuzlarında taşıyarak çıkaran Murat Erbayır, "4 kişi hacca gittik, annem ve kayınbabam ibadetini yaparken kendilerine yardımcı oldum ve dualarını aldık. İbadetimizi yaptık." dedi.

Ali Kol da "Neredeyse 100 yaşına yaklaştım, damadım olmasaydı ben ibadetimi yerine getiremeyecektim. Allah razı olsun." diye konuştu.

Bebeğini akrabalarına bırakarak ibadetini yapmak için kutsal topraklara giden İlknur Mert ile 9 aylık kızı Alyanur'un buluşmasında da duygusal anlar yaşandı.

Mert, hacca gitmenin çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak, "Allah, canı gönülden isteyen herkese nasip etsin. Herkesin bir an önce hac görevini yerine getirmesi gerekir. Bebeğimi 8 aylıkken bırakıp gitmiştim." ifadesini kullandı.

Hacca görev için giden babasının dönüşünde, "Hacı babam hoş geldin" pankartı taşıyan 3 yaşındaki Muhammet Yasir Öztürk, babasıyla kavuşma anında büyük sevinç yaşadı.

AA

Etiketler: trabzon, hac, hac kafilesi
Okunma Sayısı: 897
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İdlib kan gölüne dönmesin

    TL’de kayıp sürecek

    İlâç piyasası ne durumda?

    Raflarda yerli ürünler olsun

    Sermaye girişleri sert düştü

    'İstanbul Zirvesi'ne ilişkin Rusya'dan açıklama

    'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

    Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

    Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

    Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

    Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

    Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

    BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

    Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

    "AB ile ilişkilerimizin sıcak olması önemli"

    Kuzey Kore'den Kore Savaşı'nı resmi olarak bitirme çağrısı

    TMMOB: Menfez dolgusu inşaat artıklarıyla doldurulmuş

    İsrail'deki Dürzi vatandaşlar kimlik sorunu yaşıyor

    Lavrov: Türkiye ve İran ile Suriye'deki amaçlarımız örtüşmüyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
    Mustafa ORAL

    Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
    Genel

    Bir insani kriz daha kapıda
    Raşit YÜCEL

    Tokdemir Ağabey
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette yasak meyve var mıdır?
    Genel

    Şarbon korkutmaya devam ediyor
    Genel

    Bu proje Türkiye’ye örnek olacak
    Genel

    Sendikalar: Hatalar tekrar edilmesin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.