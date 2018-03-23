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23 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Kayıp polis memuru aranıyor

23 Mart 2018, Cuma 14:24
Trabzon’un Maçka ilçesinde şüpheli bir aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ı (26) arama çalışmaları sürüyor. Değirmendere'de zor şartlarda sürdürülen çalışmada dalgıç ekibinden 1 polis memuru düşerek yaralandı.

Maçka'da önceki gece, şüpheli aracı takip ederken dereye uçan ekip otosunda 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin de yaralandığı olayda, akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın bulunması için başlatılan arama çalışmasına bugün de devam edildi. AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinden 326 kişilik ekip, kazanın meydana geldiği Çatak Köprüsü mevkiinden başlayarak denize kadar olan 25 kilometrelik bölgede Değirmendere'yi didik didik arıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 helikopter ve 4 drone'un da destek verdiği arama çalışmalarına Trabzon’un yanı sıra Rize ve Artvin’den gelen sualtı kamera ekipmanı da bulunan 16 dalgıç eşlik ediyor. Kazanın yaşandığı bölgeye ise Kızılay tarafından çadır kuruldu.

1 DALGIÇ POLİS YARALANDI

Arama çalışmaları sırasında, Değirmendere üzerinde kurulu hidroelektrik santraline ait regülatörün kapakları kapatıldı. Derede su seviyesinin azalması ile arama çalışmaları kolaylaştırıldı. Dalgıçlar halat yardımıyla girdikleri derede her yeri ararken, ekipten 1 polis memuru düşerek yaralandı. Omzundan yaralanan polis memuru ambulansla Maçka Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

ACILI AİLENİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Suda akıntıya kapılarak kaybolan Mehmet Ayan’ın annesi Ayşe ile babası İsmail Ayan da olay yerine geldi. Ekiplerle görüşerek bilgi alan acılı çift, kayıp oğulları için bekleyişini sürdürüyor. Dereye bakan baba İsmail Ayan "Mehmet’im nerdesin" diyerek gözyaşı döktü. Mehmet Ayan’ın kardeşi Muhammet Ayan ise arama çalışmalarını izlerken "Aslanlar gibi kardeşin burada, canım ağabeyim ne olur gel" diyerek gözyaşı döktü. Fenalaşan kardeş Ayan’a sağlık ekipleri müdahale etti.

1 POLİS ŞEHİT OLMUŞ, 1 POLİS DE YARALANMIŞTI

Kaza, dün gece saat 01.30 sıralarında, ilçeye bağlı Çatak Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memuru, 61 DL 809 plakalı ekip otosuyla, Gümüşhane yönünden gelen ve uyuşturucu taşındığı ihbarı yapılan aracı takibe aldı. Takip sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan polis otosu, Değirmendere'ye uçtu. Kazada polis memuru Yunus Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralandı, Mehmet Ayan ise suda akıntıya kapılarak, kayboldu.

DHA

Etiketler: kayıp, polis, trabzon, maçka
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