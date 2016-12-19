Kayseri'deki terör saldırısında kullanılan aracın sahibi gözaltında

Kayseri'deki terör saldırısında kullanılan bombalı aracın sahibi M.Y, Şanlıurfa'daki ifadesinin ardından Kayseri'ye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kayseri'deki bombalı saldırıda kullanılan aracın Şanlıurfa'dan çalındığı tespit edilmesinin ardından araç sahibi M.Y. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyette götürülen M.Y, ifadesinin ardında patlamanın meydana geldiği Kayseri'ye gönderildi. AA

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