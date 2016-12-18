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Kayseri hain saldırının yasını tutuyor

18 Aralık 2016, Pazar 09:45
Kayseri'de çarşı iznine çıkan 14 askerin şehit olması ile sonuçlanan bombalı saldırıyla ilgili soruşturma sürürken,şehit Kırşehirli komando onbaşı Muhammed Ali Ocak ile Ahmet Taş’ın cenazeleri Adli Tabiplik'te yapılan otopsi ardından Kırşehir’in Çicekdağı İlçesi'ne gönderildi. Diğer 5 şehiin cenazesi de Erkilet 12'nci Hava Ana Ulaştırma Komutanlığı'nda yapılacak tören ardından askeri uçaklarla memleketlerine uğurlanacak.

Merkez Talas İlçesi'nde 38 AB 180 plakalı halk otobüsünün sol tarafına yanaştırılan bir araçla düzenlenen bombalı saldırı sırasında genellikle sol taraftaki ikili koltuklarda oturan veya ayakta duranların şehit olduğu ifade edildi. Hain saldırı yerinin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne yaklaşık 500 metre uzakta bulunmasının yaralılara daha çabuk müdahale edilmesi açısından, daha fazla can kaybının önüne geçtiği bildirildi. 

Kayseri’de hain bombalı patlamaya ilişkin olarak ‘Çektar’ ve ‘Botan’ kod adlarını kullanan üzerinden Mehmet Oluk adına sahte nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi çıkan teröriste yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı. Olay yeri ekiplerince, patlamanın olduğu alanda yerde bulunan cep telefonları da tek tek incelenerek, teröriste ait olması muhtemel sim kartının bulunmasına çalışıldı. 

Hain saldırıda kullanılan bombanın İstanbul Beşiktaş’daki gibi fabrikasyon bomba olduğu ancak, gücünün daha düşük olduğu ifade edildi. Polis yetkilileri, olay yerindeki asfaltta ki tahribattan, bombanın 150-200 kilo dolayında olduğu değerlendirmesini yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından olayın meydana geldiği Talas Bulvarı üzerindeki tahrip olan otobüs durağı ile yolda asfaltla çalışması yapıldıktan sonra, durağa 3 Türk bayrağı asıldı. Yoldan geçenlerin durak çevresinde şehitler için dua ettikleri görüldü. Kayseri'deki halk otobüsleri ise camlarına terör saldırısını kınayan pankartlar, aynalarına ise siyah kurdeleler astı.

GECE BOYUNCA ZİYARETLER SÜRDÜ

ERÜ Tıp Fakültesi'ndeki yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı. ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, hastaneye getirilen yaralılarla ilgili, şu bilgileri verdi:

"Bombalı terör saldırısı sonrası 44 yaralı, Tıp Fakültesi Hastanemize hızla intikal ettirilmiş, bu yaralılardan 3’ü acil servisimize , biri de ameliyat sonrası yoğun bakım servisimizde şehit düşmüştür. Diğer 40 yaralının tedavilerine ise acil servisimizde hızla başlanmış olup, bu yaralılardan 13’ü yoğun bakım servislerlerimize alınmıştır. Diğer hastalar ise acildeki tedavilerinin ardından kliniklere yatırılmışlardır. Hastanemizde tedavisi süren diğer yaralılarımızın şuan için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır."

GENEL TRAVMA VE YANIK TEDAVİSİ GÖRÜYORLAR

Genel travma, kafa ve bacak travması ve yanık nedeniyle yaralanan askerleri dün gece 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri AKP, CHP ve MHP yeni ve eski milletvekilleriyle bu sabah Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zeki Çolak ziyaret ederek, moral verdi. Yaralı askerlerin aileleri de hastane yönetiminin verdiği izinle servislerde yatan çocuklarını gördü.

DHA

Etiketler: kayseri
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