Kayyım atanan Hakkari Belediyesi'nin logosu değişti

İçişleri Bakanlığı'nca Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) kayyım atanan Hakkari Belediyesi, logosunu değiştirdi.

Hakkari Belediyesi'nden yapılan açıklamada, eski logonun, sadelik, oran, renk, yazı karakteri, uygulama, özgünlük ve baskı teknikleri bakımından uygun görülmediği belirtilerek, bu nedenle yenilendiği bildirildi. Açıklamada, itibarın, gücün, başarının ve liderliğin sembolü mavi rengin kullanıldığı yeni logoda, vektörel çizimlerle ay yıldız ve kentin sembolleri Sümbül Dağı, kar, Zap Suyu ve ters lale temalarının yer aldığı kaydedildi.

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