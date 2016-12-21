Kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Adana'da bir dönel kavşakta otomobiliyle trafik ışıklarının direğine çarpan sürücü, aracını olay yerinde bırakıp gitti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 EMH 61 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Barajyolu İller Bankası Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüjde trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı. Sürücü, daha sonra aracını olay yerinde bırakarak uzaklaştı. Kazanın haber verilmesi üzerine gelen polis ve zabıta ekipleri, araç ile çevresinde inceleme yaptı. Bunun ardından otomobil, çekiciyle bir otoparka götürüldü. Polis, sürücünün bulunması için çalışma başlattı. AA

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