Kazaya karışan servis aracının çarptığı çift öldü

İstanbul Ataşehir'de, kazaya karışan servis minibüsünün çarptığı çift can verdi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Yeni Çamlıca Mahallesi Kargı Sokak ile Aykut Sokak kesişiminde, otomobil ile servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan servis minibüsü, önce çöp konteyneri ve geri dönüşüm kutusuna, ardından yol kenarında yürüyen Gülseren-Saffet Ünal çiftine çarptı. Servis minibüsü, daha sonra bir ağaca çarparak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı incelemede, Gülseren Ünal'ın öldüğü belirlendi. Kazada ağır yaralanan Saffet Ünal'ın ise hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. AA

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