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Kepçe operatörü buldu: Çorum'un çehresini değiştirecek keşif

21 Aralık 2017, Perşembe 12:44
Çorum'un İskilip ilçesinde, belediyeye ait iş makinelerinin çevre düzenlemesi yaptığı sırada yerin altında tarihi bir tünel bulunması ardından Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede kazı çalışması başlattı. Yapılan kazıda, yer altında Osmanlı Dönemi'nden kalma bir dükkan bulundu.

İskilip ilçesinde, belediyeye ait iş makinelerinin çevre düzenlemesi yaptığı sırada yerin altında bulanan tünelle ilgili inceleme başlatıldı. DHA'nın haberine göre Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan, belediye ekipleri tarafından bulunan tünelde kazı çalışması başlattıklarını anlatırken, "Burada bir yapı bulduk. Bu yapının Osmanlı Dönemi'ne ait bir dükkan olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

ARSLAN: TARİHSEL KAYITLAR HER ŞEYİ GÖSTERİYOR

Arslan, bölgeye 1842'de gelen Avrupalı seyyahların raporlarını ve İskilip´in o yıla ait ait yazma eserleri incelediklerini anlatırken, şöyle devam etti:

"İskilip´te mevcut yapılarla ilgili tarihsel bir arka plan çalışması da yaptık. O tarihlerde İskilip´te 43 bin nüfusun yaşadığını, çok sayıda cami, 6 tekke, 6 medrese bir belediye sarayı 5 kütüphane, bir Pazar yeri, 510 dükkanın bulunduğu belirtiliyor. Bizim bulduğumuz yapı bu 510 dükkandan bir tanesidir. İskilip´in şu andaki mevcut üst yapısının altında aslında tarihten diğer medeniyetlerin de gömülü olduğunu görüyoruz. Yine iki adet han, 4 hamam, 18 çeşme, 3 adet fıskiye, 63 değirmen, 6 fırın, 10 kahvehane, mahkeme, vergi dairesi, postane ve telgraf istasyonunun bulunduğu da tarihsel kayıtlarda bize gösteriyor."

Bölgede kazı çalışmalarının devam edeceğini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan, ortaya çıkan yapıyı cam kaplama ile kapatarak, insanların görebileceği gibi sergileyeceklerini dile getirerek bir hafta içerisinde bu çalışmanın tamamlanacağını ifade etti. Arslan, "Bulduğumuz tarihsel doku 510 adet dükkandan bir tanesidir. Bu dükkanların tamamının 2.5 metre toprak altında gömülü olduğunu tahmin ediyoruz. İskilip´in mevcut görünen dokusunda altında önceki dönemlere ait bir doku var" diye konuştu. Arslan, yer altındaki tüm tarihsel dokunun ortaya çıkarılmasına karar verilmesi halinde kamulaştırma işlemi yaparak, bu tarihsel dokuyu tamamen gün yüzüne çıkaracaklarını açıkladı.

BAŞKAN ÇATMA : İLÇENİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma ise iş makinesinin kazı çalışması sırasında bulunan tünel ile ilgili yaptığı açıklamada, "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün yönlendirdiği şekilde çalışmalar devam etmektedir. Arkeolog arkadaşlarımız da işlerini büyük bir titizlikle yürütmekte biz de belediye olarak ekiplerimizle kendilerine yardımcı olmaktayız. İlçemizin tarih açısından büyük bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bu yeni çalışma ile yeni tarihsel doku ilçemizin çehresini değiştirecektir" dedi.

DHA

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