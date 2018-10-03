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3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Kestane de pazardaki yerini aldı: "Akçakocamızın en meşhuru bu''

03 Ekim 2018, Çarşamba 12:39
Kış ayların vazgeçilmezi kestane pazardaki yerini aldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, orman köylülerinin zorlu toplama işleminin ardından pazara indirilen kestane kilogramı 6-15 liradan satılıyor.

Şenol Ceylan, yaptığı açıklamada, pazarda çok iyi satış yapıldığını ve iç bölgelerden kestaneye talebin çok olduğunu söyledi.

"Kestane geçen sene iyiydi bu sene az"

Ceylan, "Kestane geçen sene iyiydi bu sene az. O yüzden de biraz pahalı." diyerek, daha çok İstanbul, Ankara ve Bolu'ya satış yaptıklarını kaydetti.

Kestanenin kilogram fiyatının 6 ile 15 lira arasında değiştiğini aktaran Ceylan, "Akçakocamızın en meşhuru bu. Tatlı ve tazedir şu anda kestaneler. Fındık yok, para yapmadı. Kestane yok ama para yaptı." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: düzce, akçakoca, kestane
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