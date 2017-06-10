KHK ile ihraç edilen eski Kaymakam tutuklandı

Tunceli'de Gülen Hareketi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Hozat Kaymakamı Bekir Demir tutuklandı.

Tunceli'de Gülen Hareketi Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Hozat Kaymakamı Bekir Demir tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada, terör faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Hareket'e yönelik çalışmaların sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen Hozat Kaymakamı Bekir Demir, ilimizde gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır." ifadesi yer aldı. AA

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