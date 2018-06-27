KHK’lı protestosuna ‘yumruk’

Ankara’da Mahmut Konuk’un “işimi istiyorum” eylemine destek veren KHK’lı Nazan Bozkurt’un polis tarafından saldırıya uğradığına dair polis kamerasının görüntüleri yayınlandı.

Görüntülerde polisler Nazan Bozkurt’u darp ediyor, bu sırada bir polis kamerayı kast ederek “devrem siler misin?” diyor. Olayın 19 Mart 2018’de işten çıkarılan Mahmut Konuk’un Yüksel Caddesi’nde “İşimi istiyorum” eyleminde yaşandığı öğrenildi. Kısa sürede sosyal medyadan yayılan görüntü büyük tepki topladı. Görüntülerde, yerlerde sürüklenen, yumruklara maruz kalan Nazan Bozkurt, zorla polis aracına bindiriliyor.

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