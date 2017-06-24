Kilis'te yetimlere ramazan yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kuveyt Yardım kuruluşu iş birliğiyle ülkelerindeki iç savaşta yakınlarını kaybeden ve Kilis'te yaşayan 250 Suriyeli yetim çocuğa kıyafet, ailelerine ise gıda yardımında bulunuldu.

Vakfın Yetim Birimi Sorumlusu Ahmet Kenan, yaptığı açıklamada, hiçbir ayrım gözetmeksizin dünyanın dört bir yanındaki yetimler için faaliyette bulunduklarını belirtti.

Kenan, beş kişilik aileye bir ay yetebilecek sıvı yağ, bakliyat, makarna ve salça gibi temel gıda malzemelerinden oluşan kolileri asıl sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını vurgulayarak, bundan sonra da kimsesiz çocukların yanında olmak için etkinlikler düzenleyeceklerini ifade etti.

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de (İyilikder) Diriliş Derneği iş birliğiyle Kilis'te 100 yetim çocuğu giydirdi.

İyilikder Kilis Temsilciliği Yetim Koordinatörü Hatice Yalçın, "Amacımız yüreği buruk çocukların gönlünde umut olmak. Bu çocuklar ümmetin bize emanetidir. Yaklaşık bir yıldır Kilis yerelinde faaliyet gösteriyoruz. Özellikle yetim çocuklarla ilgilenerek, onlarla gönül bağı kurmaya çalışıyoruz. Daha önceden tertip ettiğimiz organizasyonlarla yetim çocuklar ve ailesi ile sıcak bağlar kurduk." diye konuştu.