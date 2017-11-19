Kiliseye ‘Papaz camiye gitti’ diye yazdılar

Aziz Theodoros Trion Kilisesi’nin (Üzümlü Kilise) duvarına sprey boyayla köpek resmi çizip, “Papaz yok camiye gitti” yazdılar. Kiliseyi çevreleyen bahçe duvarını ise “Papaz pilav yemez”, “Hayırlısı”, “Alo Aşk” gibi cümlelerle kirlettiler.

Nevşehir Derinkuyu’da her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Aziz Theodoros Trion Kilisesi’nin (Üzümlü Kilise) duvarını yazı tahtasına çevirdiler. Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre, tarihi kilisenin duvarına sprey boyayla köpek resmi çizip, “Papaz yok camiye gitti” yazdılar. Kiliseyi çevreleyen bahçe duvarını ise “Papaz pilav yemez”, “Hayırlısı”, “Alo Aşk” gibi cümlelerle kirlettiler. Derinkuyu Kaykamaklığı’na bağlı kilisenin duvarlarındaki yazılar, kiliseyi ziyaret eden turistlerin tepkisini çekiyor. Tarihi yapının tahrip edilmesinden duydukları rahatsızlığı dile getiren ziyaretçiler, “İnsanlar bu tarihi eserleri ziyaret etmek için başka ülkelerden, şehirlerden geliyorlar. Böyle bir manzarayla karşılaşmak üzücü” dedi.

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