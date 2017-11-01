Kırıkkale'de ByLock gözaltıları

Kırıkkale'de, Gülen Hareketi soruşturması kapsamında, şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla 12 zanlı gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 20 zanlıya yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Zanlılardan D.Ö, M.K, S.Ö, S.P, Ü.D, İ.V, A.Ö, T.Ö, M.F.K, M.J.K, B.A. ve M.P. gözaltına alındı. T.Ö'nün, MKE Kırıkkalespor'un kalecisi olduğu öğrenildi. Adreslerinde bulunamayan 8 zanlı aranıyor. AA

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