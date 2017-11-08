Kırklareli merkezli 5 ilde operasyon: Gözaltılar var

Kırklareli merkezli 5 ilde Gülen Hareketine yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Gülen Hareketi soruşturmaları çerçevesinde kadınlara yönelik operasyonda, 12 şüpheli tespit edildi.
Kırklareli, Balıkesir, İstanbul, Bolu ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda aralarında şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla H.A, D.G, D.Ç, S.T, Z.A, V.G, F.V, I.Ş, H.Ö, A.H, M.T. ile B.Y. gözaltına alındı.
Kırklareli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
AA