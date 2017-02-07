"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2017 SALI - YIL: 47

Kırklareli'nde zincirleme trafik kazası

07 Şubat 2017, Salı 21:11
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 29 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, fabrikadan çıkan personeli taşıyan Murat Güven'in kullandığı 59 S 1315 plakalı işçi servisi ile Cengiz Sertdemir yönetimindeki 59 FJ 755 plakalı minibüs, İstiklal Mahallesi'nde D-100 karayolunda çarpıştı. 

Yolda savrulan araçlara, İsmet Sever idaresindeki 39 SJ 239 plakalı minibüs, Asım Yavaş yönetimindeki 34 HS 4350 plakalı minibüs, Aykut Karabelli'nin kullandığı 39 TE 618 plakalı otomobil, Ferdi Kalkan'na idaresindeki 34 GN 9086 plakalı otomobil ile Salih Güçter'in kullandığı 39 LG 606 plakalı minibüs çarptı. 

Kazada yaralanan 29 kişi, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

 

AA

Okunma Sayısı: 78
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müslümanlar namaz kılarken Hristiyanlar cami etrafında el ele

    Erdoğan'dan 'referandum' açıklaması

    Putin Türk Akımını onayladı

    Erdoğan konuştu, dolar ve euro yükseldi

    İstanbul Emniyet Müdür yardımcısı serbest

    Trump, ABD'nin gerçek yüzünü gösteriyor

    Perinçek'ten Bahçeli'ye cevap: Erdoğan'ı seçen beni seçer

    İdlib'de hava saldırısı: 20 ölü

    Darbeciler 4 askeri helikoptere almamış

    Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri serbest

    En pahalı Hamsi Türkiye'de

    Enflasyon 'sebze' ile beslendi

    Perinçek'e karşı Erdoğan'ın yanındayız

    Mezarlıktan cephanelik çıktı!

    Dışişlerinden İsrail'e kınama

    Korkudan çadırın içinde bile duramadılar

    ‘Varlık’ heba edilmesin

    Camide ‘evet’ vaazına vatandaşlardan tepki: ‘Evet’ kutuplaştırır, ‘hayır’ birleştirir

    Hutbe-i Şamiye Suriye eğitim müfredatında

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Camide ‘evet’ vaazına vatandaşlardan tepki: ‘Evet’ kutuplaştırır, ‘hayır’ birleştirir
    Faruk ÇAKIR

    Bu sessizlik hayra alamet midir?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6 yıl önce sormuştuk: Demokrasi mi, iktidar mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Akıldan sonra malımız da ceplerinde
    Ali SANDIKÇIOĞLU

    Ağlayanın malı gülene hayır etmez
    Ahmet BATTAL

    Siyasetçiye adalet mektubu (1)
    Genel

    Perinçek'ten Bahçeli'ye cevap: Erdoğan'ı seçen beni seçer
    Genel

    Erdoğan kürsüden talimat verdi
    Genel

    Hutbe-i Şamiye Suriye eğitim müfredatında
    Genel

    ‘Varlık’ heba edilmesin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.