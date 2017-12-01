Kış lastiği denetimleri başladı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, AŞTİ'de şehirlerarası otobüslere kış lastiği denetimi yaptı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında geçerli olan kış lastiği kullanma zorunluluğu kapsamında şehirlerarası otobüs terminalinde denetim yaptı. Giden yolcu peronlarının çıkışında kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, otobüsleri tek tek durdurdu. Bir taraftan araç ve sürücü belgeleri kontrol edilirken diğer taraftan lastiklerin kış lastiği olup olmadığı ve lastik diş kalınlıklarının belirlenen ölçülere uygun olup olmadığı, dijital kumpas cihazı aracılığıyla incelendi.

Gerekli şartları taşıyan araçların sefere çıkmalarına izin verilirken, kış lastiği taktırmayan, lastik diş kalınlıkları yeterli olmayan ya da farklılık gösterenlere ceza kesilerek trafikten men edildi.

Trafiğe çıkamayan otobüslerdeki yolcuların kış lastiği takılı araçlara aktarılarak yola devam etmeleri sağlandı. Bazı yolcuların kış lastiği taktırmayan otobüs sürücüsüne tepki gösterdikleri görüldü.

Ankara genelinde 7 ayrı noktada 21 ekibin katılımıyla kış lastiği denetimlerinin süreceği bildirildi.

Zorunlu kış lastiği uygulaması

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında zorunlu tutuluyor. Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesi kapsamında kış lastiği bulunmayan ticari araçlara 625 lira para cezası kesiliyor, ayrıca trafiğe çıkmalarına izin verilmiyor.

Kesilen ceza miktarı, 1 Ocak 2018'den sonra 715 liraya yükselecek.