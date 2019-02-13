Kısa mesafe almayana yüklü ceza kesilmeli

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı (İTEO) Eyüp Aksu, sebepsiz yere ‘kısa mesafe’ için yolcu almayan ya da müşteriyle sorun yaşayan taksicilere yönelik yaptırımda bulunma yetkisinin İTEO’ya verilmesi çağrısında bulundu.

İTEO Başkanı Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, taksicilik mesleğini zan altında bırakanlara yönelik ceza-ödül yetkisinin İTEO’ya verilmesini istedi. Nedensiz yere kısa mesafe için yolcu almayan ya da müşteriyle sorun yaşayan taksicilere yönelik yaptırımda bulunma yetkisinin kendilerine verilmesi gerektiğine vurgu yapan Aksu, “Bir taksi gerekçesiz olarak sizi almıyor ise bu aracın trafikten men edilmesi, yüklü miktarda bir ceza kesilmesi gerekiyor ki bu kişinin canı yansın ve bir daha bu yanlışı yapmasın. Esnaf odamıza bu yetkiyi versinler, 3 ay sonra İstanbul’da bir kişi taksiden şikâyetçi olamaz.” ifadelerine yer verdi. Sektörle ilgili olumsuz algı oluştuğuna değinen Aksu, bu durumun İTEO’nun olduğu kadar Emniyet ve Büyükşehir Belediyesi’nin de sorunu olduğunu savundu.