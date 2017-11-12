'Kısa mesafeye gitmem' diyen taksiciyi kalçasından vurdu

Kısa mesafeye gitmeyeceğini söyleyen taksiciyi kalçasından vuran sanığa, 4 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

İstanbul, Eyüp'te geçen yıl kısa mesafe gitmek istemeyen taksi şoförü Celal Dinler'e iki el ateş ederek kalçasından yaraladığı iddia edilen Ümit Aksünger'in yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Aksünger'i 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplam 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ümit Aksünger ile şikayetçi Celal Dinler katılmadı. Mütalaada Adam öldürmeye teşebbüs suçundan sanığın cezalandırılmasının istendiğini hatırlatan ve mütaalaya katılmadıklarını söyleyen sanık Ümit Aksünger'in avukatı olayın kasten yaralama olduğunu savundu. Aksünger'in avukatı, “Müvekkil ile müşteki arasında yaklaşık bir metre mesafe vardır. Küfür etmesi üzerine yaralama kastıyla hareket etmiştir. Sanık istese öldürme kastı olsa, öldürebilirdi. Müşteki hayati tehlikeye geçirmemiştir, sadece kaba etinde yaralama meydana gelmiştir. Daha sonradan babalarının tanışmaları da etken olarak uzlaşmışlardır. Tüm dosya içeriğine göre eylem kasten yaralamadır. Lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederiz” dedi.

Mahkeme heyeti, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sanık Aksünger'i 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tahrik ve iyi hal hükümleri uygulanarak sanığın cezası 3 yıl 9 ay hapis cezasına indirildi. Mahkeme heyeti, ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan ise sanığı 10 ay hapis ile 500 lira adli para cezası verdi.

Heyet, sanığın ileride bir suç işlemekten çekineceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle hakkındaki hükmü ertelemedi.

NE OLMUŞTU?

Eyüp'te 15 Aralık 2016'da taksici Celal Dinler, taksisine binmek isteyen sanık Ümit Aksünger ile tartışmıştı. Sonrasında sanık Aksünger, taksiciye iki el ateş ederek kalçasından yaralamıştı. Ümit Aksünger olayın ertesi günü yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ancak sanık Aksünger, mağdur taksici Celal Dinler'in şikayetinden vazgeçmesi üzerine 13 Nisan'daki ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Taksici Celal Dinler, "Olay günü sanık beni durdurdu. Kendisine lavaboya gideceğimi, isterse beş dakika sonra gidebileceğimi söyledim. Aramızda tartışma çıktı. Kendisiyle küfürleşme olmuş olabilir, hatırlamıyorum. Birden silahını çıkarıp iki el ateş etti. Bu ateş sonucu kalçamdan aralarında 5-10 cm olacak şekilde yaralandım. Kaçmaya çalışırken arkamdan yaralandım" diyerek sanıktan şikayetçi olmadığını belirtmişti.

Sanık Ümit Aksünger ise olay günü acilen gitmek istediği yeri söylediğini, ancak taksici Celal Dinler'in kısa mesafe için gitmeyeceğini söylediğini belirterek "Tartışmaya başladık. Bana küfür etti. Ben de tabancamla korkutmak amacıyla ayağına doğru iki el ateş ettim. Öldürme kastım yoktu" demişti.