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6 TEMMUZ 2018 CUMA - YIL: 49

Kısa süreli korkuya sebep oldu

06 Temmuz 2018, Cuma 14:00
Pamukkale'den 11 yolcusuyla havalanan sıcak hava balonu, hava şartları sebebiyle sanayi bölgesine iniş yaptı.

Özel bir firmaya ait sıcak hava balonu, 11 kişiyle travertenlerin hemen altındaki otopark bölgesinden havalandı.

Yaklaşık 1 saat "beyaz cennet" üzerinde gezinen balon, rüzgar nedeniyle kent merkezine doğru sürüklendi.

Pilot, içerisinde 11 yolcunun olduğu balonu Sümer Mahallesi 3. Sanayi bölgesindeki boş bir arsaya sorunsuz şekilde indirdi.

Turistler, minibüslerle konakladıkları otellere gönderildi.

Öte yandan, balonun sanayi bölgesine inişi bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, sıcak hava balonunun sanayi üzerinde yavaşça alçalarak iniş yapması görülüyor.

AA

Etiketler: denizli, pamukkale, balon
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