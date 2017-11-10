Kitap fuarında imza günleri devam ediyor

İstanbul 36. Uluslararası Tüyap Kitap Fuarında, Yeni Asya Gazetesi yazarlarından Şükrü Bulut kitaplarını imzaladı.

4-12 Kasım arasında devam eden İstanbul 36. Uluslararası Tüyap Kitap fuarında bilhassa hafta sonunda yoğunluk bekleniyor. Yüzlerce yayınevinin katıldığı fuarı en çok öğrenciler ziyaret etti. Fuarın son günü olan 12 Kasım Pazar günü imza okuyucu ve yazar buluşmaları devam edecek.

Salon 12'de 12508 nolu standda yer alan Yeni Asya Neşriyat bölümü de kitap dostlarının ilgilini çekiyor.

"Siyasal İslam ve Nurcular" adlı kitabın yazarı Şükrü Bulut, dün okuyucularıyla buluşup kitaplarını imzaladı.

Fuarda 11 Kasım Cumartesi günü Sebahattin Yaşar, 12 Kasım Pazar günü ile Ali Ferşadoğlu ve Rıfat Okyay saat 14:00 ile 18:00 arasında kitaplarını imzalayacaklar.