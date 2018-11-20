"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Kıyı ve iç kesimlerde sağanak etkili olacak

20 Kasım 2018, Salı 21:44
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illerinde yarın sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtildi.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz ile Erzincan, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un batı kesimlerinde aralıklı sağanak bekleniyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

 

AA

Etiketler: yağmur, sağanak, Marmara, Ege
Okunma Sayısı: 76
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    84 bin Suriyeli’ye kanunî ikamet izni

    'Veliaht Prens cinayet hakkında bilgi sahibi olabilir'

    AB ile Türkiye arasında görüşmeler sürüyor

    'Avrupa ordusu kurmuyoruz, güvenlik yatırımı yapıyoruz'

    UNESCO'dan göçmen çocuklar için eğitim uyarısı

    Mescid-i Aksa'da Mevlid kutlaması

    İngiltere'den insan hakları ihlallerine karşı küresel yaptırım arayışı

    Gül: Yargı da travmayı aşacak

    KHK’lı vekillerin özgeçmişi oraya sığmadı

    Oralara siyaseti sokmayın

    İthal et istemiyoruz

    İsrail'den tahrik dolu yeni işgal adımı

    CHP'den Öztürk Yılmaz ve Gürsel Erol hakkında karar

    ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden flaş açıklama
    📷

    Pek çok insan almak istiyor ama "sadece'' fakirlere veriliyor...

    4 bin kişi tahliye edildi: Patlamalar evleri salladı!

    Okyanus kirliliği alarm veriyor: Midesinden 6 kilo çöp çıktı

    Erdoğan: AİHM'in verdiği kararlar bizi bağlamaz

    Bahçeli: Cinayet planı anbean devreye sokulmuştur

    Meral Akşener: Sandıkta derslerini almadan akılları başlarına gelmeyecek

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    OHAL haksızlıkları giderilmeli
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cemaatler! Bu kurula “evet” diyebilir misiniz?
    Genel

    KHK’lı vekillerin özgeçmişi oraya sığmadı
    Genel

    İsrail'de Mavi Marmara şoku
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbe İsmet’e yaradı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Türkiye, Ukrayna ile karşı karşıya gelecek
    Genel

    Adalet Bakanı Gül cezaevlerindeki kişi sayısını açıkladı
    Süleyman KÖSMENE

    Salât ü selam metninin kaynağı nedir?
    Genel

    İslâmi cemaatlerin siyasallaşması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.