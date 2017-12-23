Kızılay'da üst geçitler söküldü

Ankara Çankaya’da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde inşa edilen yaya üst geçitleri dün gece söküldü.

Ankara Büyükşehir'in yeni Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Gökçek döneminin tartışmalı yapılarını birer birer söküyor. Kızılay'da Meşrutiyet Caddesi'ni kesen sokakları birleştiren üst geçitler gece sökülmeye başlandı. GÖRÜNTÜSÜ ELEŞTİRİLİYORDU Üst geçitler hem bakımsızlık hem de görüntüleri nedeniyle eleştiriliyordu. Hürriyet’te yer alan habere göre, dün akşam saat 22:00’den sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karanfil Sokak hizasındaki üst geçidi sökmeye başladı. Geçen mayıs ayında da Mithatpaşa Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi’nin kesişim noktasında yer alan dört ayaklı bir üst geçit kaldırılmıştı. Tunalı, göreve geldikten sonra belediye önündeki fıskiye ile dinozor ve lale heykelini de kaldırtmıştı.

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