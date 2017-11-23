Kocaeli'de 'ByLock' operasyonu: Gözaltılar var!

Kocaeli'de, Gülen Hareketine yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülen Hareketi soruşturması kapsamında, şifreli haberleşme aracı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen çeşitli meslek gruplarından 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA