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18 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Kocaeli'de otobüs şoföründen örnek hareket

18 Kasım 2018, Pazar 19:20
Kocaeli'de halk otobüsü şoförü, durakta tekerlekli sandalyede bekleyen engelli çocuk ve annesini araca alarak, güzergah dışı olmasına ve yolcuların karşı çıkmasına rağmen gideceği yere kadar götürdü.

Kocaeli'de halk otobüsü şoförü, durakta tekerlekli sandalyede bekleyen engelli çocuğu ve annesini araca alarak, güzergah dışı olmasına ve yolcuların karşı çıkmasına rağmen, gideceği yere ulaştırdı.

Alınan bilgiye göre, İzmit-Derince hattında çalışan 41 J 0233 plakalı özel halk otobüsü şoförü evli ve iki çocuk babası Yakup Sağlam (35), Derince Sırrıpaşa durağında tekerlekli sandalyede bir çocuğu ve annesini görünce aracı durdurup aşağıya indi.

Engelli çocuk ve annesinin durakta 1 saattir beklediğini öğrenen sürücü, çocuğu kucağına alarak otobüse bindirdi. Farklı güzergahta ineceklerini söylemesi üzerine Sağlam, otobüsteki bazı yolcuların itirazına rağmen, çocuk ve annesini gideceği yere kadar götürdü.

"Ablanın yüzündeki tebessüm her şeye bedeldi"

Yakup Sağlam, durakta engelli çocuğu ve annesini görünce durup otobüsten indiğini söyledi.

Çocuk ve annesinin, engelli rampası olmadığı için duraktan geçen otobüslere binemediğini ve 1 saattir beklediklerini öğrendiğini aktaran Sağlam, şunları kaydetti:

"Çocuğu kucağıma aldım. Otobüse bindirdim. Annesi, eski güzergahımız olan Postane Caddesi'nden gitmek istediğini söyledi. Muhtarlığa uğrayacakmış. Ben de otobüsteki yolculara eski güzergahtan gideceğimi söyledim. Otobüsü yanaştırdım, 'İsteyen inebilir.' dedim. Bazı yolcular karşı çıktı, normal güzergahtan gitmemi istedi. Belki de çocuğun engelli olduğunu bilmiyorlardı. Ancak otobüsten inen olmadı. Eski güzergaha döndüm. Muhtarlığın önüne geldim. Çocuğu indirdim. Yanaklarını sıkarak öptüm." dedi.

Ablanın yüzündeki tebessüm her şeye bedeldi. Yine olsa yine yaparım. İki gün önce 'Taksici engelli birini almadı' diye haber çıktı. Oraya yanaştığımda aklıma geldi. Tepki gösteren olursa da olsun, gerekirse otobüsten insin. Hepsi insin, onu götüreyim. O gün çalışmayayım, hiç önemli değil."

Sürücünün engelli çocuğa yardımcı olduğu anlar, aracın güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Görüntülerde, sürücü Sağlam'ın durakta bekleyen engelli çocuğu gördükten sonra durması, çocuğu kucağına alıp otobüse bindirmesi ve gidecekleri yere geldiklerinde tekrar kucağına alarak araçtan indirip tekerlekli sandalyeye oturtması yer alıyor. 

 

AA

Etiketler: Kocaeli, Derince, otobüs, yardım
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