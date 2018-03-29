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29 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Kocaeli’de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

29 Mart 2018, Perşembe 14:37
Kocaeli’de gerçekleştirilen operasyonda sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptıkları tespit edilen PKK/KCK üyesi 11 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütüne eleman temin ettiği değerlendirilen 4 ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri (TEM) düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK üyesi olan ve sosyal medyada terör propagandası yaptığı tespit edilen  11 kişi gözaltına alındı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Etiketler: KCK, Kocaeli
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