Kocaeli’de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Kocaeli’de gerçekleştirilen operasyonda sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptıkları tespit edilen PKK/KCK üyesi 11 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütüne eleman temin ettiği değerlendirilen 4 ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri (TEM) düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK üyesi olan ve sosyal medyada terör propagandası yaptığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.
Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.